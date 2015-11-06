Болельщиков «Локомотива» избили фанаты «Бешикташа» и полиция

Во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» - «Локомотив» (1:1) случилось несколько потасовок на трибунах и вне стадиона. Сначала в середине второго тайма болельщики железнодорожников столкнулись с фанатами «Бешикташа», которые прорвались в гостевой сектор. Полиция лишь некоторое время спустя вмешалась в драку, применив дубинки, и конфликт был устранен.

По словам одного их фанатов «Локомотива», после матча полицейские загоняли болельщиков российской команды в автобус и избивали дубинками.