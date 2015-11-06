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  • Болельщиков «Локомотива» избили фанаты «Бешикташа» и полиция

Болельщиков «Локомотива» избили фанаты «Бешикташа» и полиция

6 ноября 2015, 07:34
32

Во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» - «Локомотив» (1:1) случилось несколько потасовок на трибунах и вне стадиона. Сначала в середине второго тайма болельщики железнодорожников столкнулись с фанатами «Бешикташа», которые прорвались в гостевой сектор. Полиция лишь некоторое время спустя вмешалась в драку, применив дубинки, и конфликт был устранен.

По словам одного их фанатов «Локомотива», после матча полицейские загоняли болельщиков российской команды в автобус и избивали дубинками.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Лига Европы Локомотив Бешикташ
Комментарии (32)
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aurora5858
1446787442
Турки друзья и братья
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Black Giz
1446787498
Дожились! Да наши ребята в форме еще являются образцовыми парнями.
Ответить
Barcelonec003
1446791011
Турецкие твари...
Ответить
LokoGoGo
1446793630
Стран-побратимов остается все меньше. Спасибо, Сербия есть. Все остальные - двуликие мыши
Ответить
Лыков
1446795890
Три очка снимать и пустые трибуны
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pravda
1446797203
Вот оно, что! В фейсбуке есть фото, где болелы Локо зад показывают, голый...и не один чел, а взрослых несколько! Там же надо было им дубинки засунуть, на весь мир, может перестали бы хереней страдать!!!
Ответить
pravda
1446797763
https://m.facebook.com/WhenSun
dayComes01/photos/a.2075104927
34033.1073741828.2074705827380
24/552544274897318/?type=3&sou
rce=46&refid=17
Ответить
Greiba
1446798560
Один болельщик московского «Локомотива» был задержан после гостевого матча группового этапа футбольной Лиги Европы с турецким «Бешикташем», заявил агентству «Р-Спорт» директор по работе с болельщиками железнодорожников Алексей Ерунов. «Локомотив» сыграл вничью с «Бешикташем» со счетом 1:1 во встрече, прошедшей в четверг на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка в Стамбуле. Во время и после матча произошло несколько потасовок на трибунах. В одном из конфликтов ряд агрессивно настроенных болельщиков «Бешикташа» ворвались в гостевую ложу стадиона, где попытались оказать физическое воздействие на сотрудников московского «Локомотива». «Одного парня забрали в полицию, делали из него козла отпущения, что во всем русские виноваты. Отпустить должны через час-два его. На самом деле то, что творилось в Турции, никуда не годится. И отношение наших полицейских к туркам, когда они приезжали, совсем было другое», — заявил Ерунов по телефону. «Турецкие болельщики были зачинщиками, местная полиция на них никак не реагировала, это все чувствовалось еще за три часа до футбола — оскорбления, когда они видели символику «Локомотива». Полиция нас руками толкала, чтобы мы занимали обозначенные места по билету, а своих просила вежливо уйти. Вели себя неподобающим образом для полицейских», — добавил директор по работе с болельщиками «Локомотива». Также собеседник агентства рассказал, что непозволительные выкрики в адрес москвичей позволяли себе не только местные фанаты, но и сами представители полиции. «Плюс ко всему в конце, когда футбол закончился, и камеры были выключены, полицейские начали вытворять что хотели. Кричать «русские, проваливайте домой!», причем кричали это на русском языке, называли нас фашистами. Били дубинками после матча не только ребят, но и женщин», — заявил Ерунов.
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Greiba
1446798579
вот поэтому турцию никогда не примут в ЕС. как в прочем и украину. рожденные дикарями цивилизованными не станут. гены возьмут свое
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Faith
1448547622
А почему щас споменать об этой инциденте,хотим отомстить?))
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