Лига Европы. «Бешикташ» и «Локомотив» сыграли вничью

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» повторил счет первого матча с «Бешикташем», сыграв вничью (1:1). Голом, который позволил железнодорожникам сравнять счет во встрече, отметился нападающий Умар Ниасс.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур

Бешикташ (Турция) – Локомотив (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Куарежма, 58; 1:1 – Ниасс, 76.

Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гулум, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 70), Тере, Озякуп (Тосун, 81), Хатчинсон, Шахан (Куарежма, 46), Гомес.

Локомотив: Гильерме, Шишкин, Дюрица, Денисов, Янбаев, М.Фернандеш (Ал.Миранчук, 72), Коломейцев, Самедов, Майкон, Ндинга, Ниасс (Шкулетич, 89).

Предупреждения: Гулум, 49; Ниасс, 60.

Лига Европы. Группа J. 4-й тур

Карабах (Азербайджан) – Монако (Франция) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Арментерос, 39; 1:1 – Кавалейро, 72.