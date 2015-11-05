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Лига Европы. «Бешикташ» и «Локомотив» сыграли вничью

5 ноября 2015, 20:52
6

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» повторил счет первого матча с «Бешикташем», сыграв вничью (1:1). Голом, который позволил железнодорожникам сравнять счет во встрече, отметился нападающий Умар Ниасс.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур

Бешикташ (Турция) – Локомотив (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Куарежма, 58; 1:1 – Ниасс, 76.

Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гулум, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 70), Тере, Озякуп (Тосун, 81), Хатчинсон, Шахан (Куарежма, 46), Гомес.

Локомотив: Гильерме, Шишкин, Дюрица, Денисов, Янбаев, М.Фернандеш (Ал.Миранчук, 72), Коломейцев, Самедов, Майкон, Ндинга, Ниасс (Шкулетич, 89).

Предупреждения: Гулум, 49; Ниасс, 60.

Лига Европы. Группа J. 4-й тур

Карабах (Азербайджан) – Монако (Франция) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Арментерос, 39; 1:1 – Кавалейро, 72.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Локомотив Бешикташ
Комментарии (6)
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Parham
1446746520
Ээээххх, поднялся чемп на 6-ую строчку в УЕФА, жаль что только на время!!! Хотя желаю там закрепиться и пару сезончиков продержаться!!
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Антибиотик
1446747270
Ниасс красава! А вообще с учетом травмированных игроков Локо и дисквалификации Чорлуки, то нормальный результат.
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Gazza
1446747381
Бешик никакой. Перестраховались.
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sergey_andreich
1446749777
С учетом того, что нет Тарасова, Чорлуки, Пейчиновича, Михалика и Касаева - результут неплохой. Хотя могли как выиграть, так и проиграть
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DblMok3
1446754815
Главное результат! Сейчас это первое место в группе. Молодцы! Надо выходить с первого места.
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Joker Loko
1446756729
с победой братья паровозы!
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