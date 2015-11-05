«Бешикташ» – «Локомотив». Онлайн-трансляция

«Локомотив«, стартовавший на групповом этапе Лиги Европы с двух уверенных побед, в третьем туре немного сбавил, сыграв вничью с «Бешикташем« (1:1). К предстоящему матчу гости подходят в роли фаворита, но победа турок может все изменить.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бешикташ» – «Локомотив». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!