Азар: «Я не читаю газеты, а концентрируюсь на игре»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар прокомментировал ситуацию, в которую сейчас попал клуб.

«Как бы ни складывались обстоятельства, мы остаемся профессионалами. Лично я не читаю газет. Я пытаюсь концентрироваться на своей игре и выступлении команды.

Мне нужно тренироваться и попытаться забыть обо всем, чтобы стать лучшим игроком. Это то, чему я учусь день ото дня.

Нам нужно продолжать тренировки, мы вместе хотим улучшить нашу игру и просто хотим выигрывать матчи. Сезон после чемпионства всегда дается очень тяжело, все хотят обыграть тебя, но как бы нам не приходилось сложно, мы должны продолжать улучшать свою игру», – сказал бельгиец.

Напомним, «Челси» после 11 туров занимает 15 место в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков.