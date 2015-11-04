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    Лихтштайнер: «Этот матч был очень важен»

    Во вторник защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер провел первый матч после перенесенной в начале октября операции на сердце. Более того – он забил важнейший гол.

    "После операции чувствовал себя очень хорошо. Счастлив, что все сегодня прошло так здорово. Сегодняшний матч был очень важен, и я хотел помочь своей команде. В первые 20 минут у нас были проблемы, но мы смогли-таки войти в игру. Убежден, что ничью мы заслужили", - рассказал Лихтштайнер.

    Напомним, что 23-го сентября у Лихтштайнера появились проблемы с дыханием в ходе матча итальянской Серии А против "Фрозиноне". После обследования ему был поставлен диагноз - аритмия сердца.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» - «Ювентус» завершился со счетом 1:1.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 14:14
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