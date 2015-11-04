Лига чемпионов. «Севилья» уступила «Манчестер Сити», «Боруссия» М и «Ювентус» сыграли вничью

В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Севилья» проиграла «Манчестер Сити» – 1:3. У победителей отличились Стерлинг, Фернандиньо и Бони, а единственный мяч «Севильи» забил Тремулинас.

В другой встрече этой группы «Боруссия» М и «Ювентус» не выявили победителя – 1:1.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Севилья (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 8; 0:2 – Фернандиньо, 11; 1:2 – Тремулинас, 25; 1:3 – Бони, 36.

Боруссия М (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Джонсон, 19; 1:1 – Лихтштайнер, 44.

Удаление: Эрнанес, 53.

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