Акинфеев вновь продлил свою антирекордную серию

лично мне такая статистика по фиг, Игорь - лучший кипер в стране! Дасаева обошел. Кто сомневается в его рекорде внутри страны??
А в лиге, ну да пропускает, но пропускает вся команда!
Поддержка Игорьку! ;)
В матче четвертого тура Лиги чемпионов ЦСКА пропустил от «Манчестер Юнайтед». Автором гола на 78-й минуте стал Уэйн Руни.
Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускает уже на протяжении 31-ой игры основного турнира Лиги чемпионов подряд, что является самой продолжительной серией такого рода. С учетом матчей квалификации «рекорд» насчитывает 35 встреч.
Серия Акинфеева в ЛЧ длится уже девять лет: в последний раз он сумел не пропустить 1 ноября 2006 года в игре с «Арсеналом» (0:0).