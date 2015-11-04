Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Акинфеев вновь продлил свою антирекордную серию

    В матче четвертого тура Лиги чемпионов ЦСКА пропустил от «Манчестер Юнайтед». Автором гола на 78-й минуте стал Уэйн Руни.

    Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускает уже на протяжении 31-ой игры основного турнира Лиги чемпионов подряд, что является самой продолжительной серией такого рода. С учетом матчей квалификации «рекорд» насчитывает 35 встреч.

    Серия Акинфеева в ЛЧ длится уже девять лет: в последний раз он сумел не пропустить 1 ноября 2006 года в игре с «Арсеналом» (0:0).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2015 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 4 ноября 2015, 10:52

      лично мне такая статистика по фиг, Игорь - лучший кипер в стране! Дасаева обошел. Кто сомневается в его рекорде внутри страны??
      А в лиге, ну да пропускает, но пропускает вся команда!
      Поддержка Игорьку! ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Александр Ершов > JendosParavoz 4 ноября 2015, 18:48

      ты прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 4 ноября 2015, 09:58

      Он хоть регулярно играет! А ваши где?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 07:34

      Да перестаньте приписывать Игорю липовые рекорды. На него итак, тяжким грузом, два липовых чемпионства давят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 03:13

      Распиаренный в России вратаришка, позорится в Европе. И всего то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Zeff 4 ноября 2015, 07:02

      Это о Дыролодыге, который привозит 2 банки от Валенсии в абсолютно простейших ситуациях, с которыми даже школьник бы справился ... это точно позор, согласен) Поэтому это дно и протирает скамейку) ну и соответственно в сборной нету, а то вдруг от Лихтенштейна бы 3 пропустил)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > FiFa_2015 4 ноября 2015, 07:40

      Заканчивайте вратарей гнобить, тем более за матчи в еврокубках и сборной. Их, голкиперов, итак мало. А Лодыгин, между прочим, обошёл в прошлом сезоне Акинфеева по всем показателям. Но это не значит, что Акинфеева пора на пенсию отправлять. Он прекрасный вратарь и ещё долго будет радовать российских болельщиков, в том числе и немногочисленных болельщиков ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 01:56

      Это единственное, что интересно в матчах ЦСКА.
      Рекорд Акинфеева. Пусть и дальше растет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 4 ноября 2015, 01:27

      На*уй идите, недоумки! Считают они!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 4 ноября 2015, 01:08

      Пошли вы на х.. с такими еб....ыми новостями

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      KarmA 4 ноября 2015, 01:05

      Вот как раз за нынешний гол претензий к Акинфееву быть не должно. Забей Думбия свой гол, или хотя бы не затупи Миланов, возможно отстояли бы ничью...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 ноября 2015, 00:54

      нужно писать не про Акинфея а про тренера который в ЛЧ на Олдтрафорд сидит в трениках и позорит страну ну не солидно ты же не в Химках с Амкаром а ведь он еще и тренер сборной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Garrincha58 4 ноября 2015, 07:47

      Да пускай хоть нудистом сидит и качается, лишь бы выигрывал. Это дурь какая то, навязывать людям стиль одежды. Я тоже начальник, и не маленький, но я очень неохотно одеваю галстуки и костюмы. А уж как я ненавижу шарфики, завязанные новомодным гомосячьим узлом ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25031

      bset 4 ноября 2015, 00:50

      Сейчас посыпятся комментарии, какой Акинфеев дырявый, как плохо он играет)) Я заранее смеюсь над всеми подобными комментариями) Стоит еще раз посмотреть эту игру) А заодно можно посмотреть динамичное сидение на скамейке Лодыгина и посмотреть на глупые голы в ворота Реброва)) Так что начните смеяться со своих голкиперов - больше поводов дают)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11