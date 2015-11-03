УЕФА сделал последнее предупреждение украинскому футболу

2 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялось совещание, в котором принял участие директор департамента по вопросам стадионов и безопасности УЕФА Марк Тиммер.

На совещании был рассмотрен инцидент с избиением темнокожих болельщиков на матче «Динамо» – «Челси». Со стороны УЕФА отмечено отсутствие реакции службы безопасности стадиона на беспорядки на трибунах. В течение двух недель украинская сторона обязана передать в УЕФА план по реформированию системы безопасности на стадионах, сообщает официальный сайт ФФУ.

Подводя итоги заседания, исполнительный директор ФФУ Владимир Генинсон отметил, что украинскому футболу была показана «последняя желтая карточка». В случае рецидива украинцы получат «красную».