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    «Динамо» принесло извинения болельщикам после матча с «Ростовом»

    Московское «Динамо» принесло извинения своим болельщикам за поражение от «Ростова» (0:1) в 14-м туре Премьер-лиги.

    «Как ребята ни старались, но удержать карабкающийся вверх по турнирной таблице "Ростов" не удалось. Мы разочарованы и приносим извинения болельщикам за череду неудач в чемпионате. Будем исправлять ошибки и продолжать биться в каждом матче, стараясь вырвать победу у любого соперника», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «Динамо» в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 4 ноября 2015, 17:32

      Заколебали со своими извинениями толку то от них.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:49

      Будьте реалистами -исправлять некем.

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