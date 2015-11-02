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    Гард – тренер «Астон Виллы»

    Бывший главный тренер «Лиона» Реми Гард стал наставником «Астон Виллы».

    Француз подписал с клубом соглашение, рассчитанное до 2019 года.

    "Это невероятно большая честь для меня - стать главным тренером столь прославленного футбольного клуба. У руководства "Астон Виллы" амбициозные планы, и я рад, что они обратились ко мне, чтобы я помог им их реализовать", - прокомментировал Гард это событие.

    Специалист пришел на смену Тиму Шервуду, под руководством которого бирмингемцы провалили начало сезона: команда имеет лишь четыре очка при одной победе после десяти матчей и занимает последнюю строчку в таблице АПЛ.

    Гард руководил «Лионом» с 2011 года по 2014. «Астон Вилла» станет вторым клубом, где он будет главным тренером.

    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    02.11.2015 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 2 ноября 2015, 20:50

      Когда-то он неплохо 3 года отпахал за Арсенал, удачи Реми, но ситуация сложная, нужны сразу результаты! Выбираться из самого низа трудно, но нужно похвалить тренера за смелость! Удачи!!

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