Гард – тренер «Астон Виллы»

Когда-то он неплохо 3 года отпахал за Арсенал, удачи Реми, но ситуация сложная, нужны сразу результаты! Выбираться из самого низа трудно, но нужно похвалить тренера за смелость! Удачи!!
Бывший главный тренер «Лиона» Реми Гард стал наставником «Астон Виллы».
Француз подписал с клубом соглашение, рассчитанное до 2019 года.
"Это невероятно большая честь для меня - стать главным тренером столь прославленного футбольного клуба. У руководства "Астон Виллы" амбициозные планы, и я рад, что они обратились ко мне, чтобы я помог им их реализовать", - прокомментировал Гард это событие.
Специалист пришел на смену Тиму Шервуду, под руководством которого бирмингемцы провалили начало сезона: команда имеет лишь четыре очка при одной победе после десяти матчей и занимает последнюю строчку в таблице АПЛ.
Гард руководил «Лионом» с 2011 года по 2014. «Астон Вилла» станет вторым клубом, где он будет главным тренером.