Моуринью пообещал принести журналистам хорошие очки на следующую пресс-конференцию

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3). По словам специалиста, футболисты «синих» были очень расстроены после этой встречи.



«Некоторые игроки в раздевалке очень расстроены. Мы видим это из матча в матч, и я отношусь к ним с большим уважением. Вы все журналисты, умные парни. Если вы хотите написать о спорных моментах, вы пишите. На следующую пресс-конференции я принесу вам хорошие очки. Может быть, вы лучше рассмотрите игру», – сказал Моуринью.



