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    Моуринью пообещал принести журналистам хорошие очки на следующую пресс-конференцию

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:3). По словам специалиста, футболисты "синих" были очень расстроены после этой встречи.

    "Некоторые игроки в раздевалке очень расстроены. Мы видим это из матча в матч, и я отношусь к ним с большим уважением. Вы все журналисты, умные парни. Если вы хотите написать о спорных моментах, вы пишите. На следующую пресс-конференции я принесу вам хорошие очки. Может быть, вы лучше рассмотрите игру", – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    01.11.2015 12:48
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