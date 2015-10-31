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    Симонян: «Акинфееву нужно сделать так, чтобы он стал лучшим голкипером на Евро-2016»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев после того как обошел Рината Дасаева по числу "сухих" матчей должен стать лучшим вратарем на Евро-2016.

    "Очень деликатная тема, сопоставимы ли фигуры Дасаева и Акинфеева для нашей истории. Я желаю Игорю совсем скоро перекрыть рекорд Рината, но Дасаев – лучший вратарь мира 1988 года, ставший серебряным призером чемпионата Европы того года. Вот Игорю нужно сделать так, чтобы он стал лучшим вратарем Евро-2016, а затем подтвердить свое положение на чемпионате мира в 2018 году.

    Если говорить о профессиональных вратарских качествах, то никому я предпочтения не отдам. Оба они выдающиеся вратари высокого уровня", - отметил Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    31.10.2015 18:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 ноября 2015, 05:45

      ДАСАЕВ СВОЙ НЕМАЛЫЙ ВКЛАД ТОЖЕ ВНЁС В СЕРЕБРО...ХОТЯ ЕГО МАНЕРА БРОСАТЬСЯ НОГАМИ ВПЕРЁД МНЕ НИКОГДА НЕ ПРАВИЛАСЬ

      0
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      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 31 октября 2015, 20:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как можно сравнить рукопопого и великого Рината?

      -5
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      Рейтинг: +1292

      каа 31 октября 2015, 20:37

      СЕРЕБРО в ЧЕ 1988 года выиграл не Дасаев... там был Великий состав, способный решать любые задачи...К сожалению таким составом Игорь не располагает ... 99% голов в ворота Акинфеева не его вина ...но в то же время очень высокий процент моментов когда он действительно спасает...
      Да был спад не продолжительный и попал он на ЧМ... но это уже вопрос к тренерам сборной...Лодыгин тогда был не плох...

      3
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      Рейтинг: +459

      sour12 > каа 2 ноября 2015, 03:12

      ну какие бы ни были защитники у вратаря он тоже играет роль командует...хотя сейчас многое изменилось возросли скорости и игра в линию более важна, где как раз играют роль класс защитников...но при стандартах и угловых всё же расставляет всех вратарь что бы он мог контролировать игру на выходе и обезопасить ворота..а опорные подступы к воротам от ненужного подбора и дальнего удара.

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 31 октября 2015, 19:13

      Дасаева и А. даже рядом ставить нельзя. Между ними пропасть, как между Месси и Кокориным.

      -3
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      Рейтинг: +459

      sour12 31 октября 2015, 18:51

      для этого сборная должна вся сделать ,

      2
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