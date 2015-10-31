Игнашевич стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России

Для России это, кончно, достижение! Но вот Рональд Куман, например, в чемпионтах Голландии и Испании забил суммарно 193 гола. Даже среди нападающих мало кто столько забивает
Поразив с пенальти ворота "Уфы" в матче 14-го тура РФПЛ, центрдеф ЦСКА Сергей Игнашевич забил свой 35-й гол в чемпионатах России. Таким образом, Игнашевич обошел по этому показателю Игоря Чугайнова и стал самым результативным защитником в истории первенств страны.
Отметим, что два гола защитник забил в составе "Крыльев Советов", четыре – в составе "Локомотива", 29 – под знаменами ЦСКА.