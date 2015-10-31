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    Игнашевич стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России

    Поразив с пенальти ворота "Уфы" в матче 14-го тура РФПЛ, центрдеф ЦСКА Сергей Игнашевич забил свой 35-й гол в чемпионатах России. Таким образом, Игнашевич обошел по этому показателю Игоря Чугайнова и стал самым результативным защитником в истории первенств страны.

    Отметим, что два гола защитник забил в составе "Крыльев Советов", четыре – в составе "Локомотива", 29 – под знаменами ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    31.10.2015 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 1 ноября 2015, 14:02

      Для России это, кончно, достижение! Но вот Рональд Куман, например, в чемпионтах Голландии и Испании забил суммарно 193 гола. Даже среди нападающих мало кто столько забивает

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 31 октября 2015, 23:45

      Молодчага!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 31 октября 2015, 20:11

      Так держать. Молодец. Не стареют душой веераны.

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