Игнашевич стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России

Поразив с пенальти ворота "Уфы" в матче 14-го тура РФПЛ, центрдеф ЦСКА Сергей Игнашевич забил свой 35-й гол в чемпионатах России. Таким образом, Игнашевич обошел по этому показателю Игоря Чугайнова и стал самым результативным защитником в истории первенств страны.

Отметим, что два гола защитник забил в составе "Крыльев Советов", четыре – в составе "Локомотива", 29 – под знаменами ЦСКА.