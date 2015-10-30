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    Мутко: «Нужно помнить, что португальцы – южане»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что есть три-четыре варианта места проведения товарищеского матча между сборными России и Португалии.

    "До конца дня мы объявим место, где будут проводиться матчи с Португалией и Хорватией. Оба матча состоятся 100%, а где - надо решить. Нужно понимать, что португальцы - южане, и Москва в ноябре для них - это мороз и Сибирь. Нужно всех уважать. Три-четыре варианта у нас есть. Надо проводить где-то на юге. В России юг - это Сочи, но там у нас стадион пока еще не готов», - сказал Мутко.

    Ранее стало известно, что товарищеская встреча Россия — Португалия не состоится в Лондоне.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 октября 2015, 16:37

      А как же стадион Кубани? А как же хваленая Ахмат-арена? Ааа, точно, в Чечне же нельзя проводить международные встречи

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