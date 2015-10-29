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    Дания поддержала желание Гренландии вступить в УЕФА и ФИФА

    Дания поддерживает стремление Гренландии стать самостоятельным членом УЕФА и ФИФА. Об этом заявил глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер.

    "Гренландия - все еще часть Дании, но они хотят стать членом УЕФА и ФИФА, и DBU поддержит их в этом. Надеюсь, новый президент ФИФА окажет мне помощь, если мы попробуем что-нибудь сделать. У них нет первоклассных полей, нет искусственных газонов, ничего. У них нет земли, чтобы проводить матчи, но среди 54 тысяч человек населения есть 5 тысяч игроков", - сказал Меллер.

    Гренландия является частью Королевства Дании, но имеет собственную футбольную федерацию с 1971 года. В 1988 году членом ФИФА стала федерация Фарерских островов, которые также входят в состав Дании.

    Источник: Р-Спорт

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    29.10.2015 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 октября 2015, 00:25

      Дания наглеет. Гренландию принять, Данию и Фареры исключить. Либо Гренландию объявить независимым государством.

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