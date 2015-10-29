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    Райола: «Ибрагимович сильнее Роналду и Месси»

    Агент нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича Мино Райола поделился мнением о будущем своего клиента. По словам специалиста, каждое трансферное окно шведа хотят заполучить порядка тридцати клубов.

    "Многие клубы хотят заполучить Ибрагимовича, но сейчас нас этот вопрос не волнует. У него контракт с "ПСЖ", мы еще ни с кем не договаривались. А так, да – многие хотят видеть у себя такого игрока, потому что он отличный форвард.

    Но это не значит, что он не останется в "ПСЖ". В этом сезоне он никуда не уйдет, летом, возможно, тоже. На мой взгляд, Златан по-прежнему самый мощный и совершенный форвард в мире. Ибрагимович сильнее Роналду и Месси", – сказал Райола.

    Источник: Goal.com

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    29.10.2015 08:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8

      tengizoff 3 ноября 2015, 06:36

      Форма этих двоих наводит больше страха на соперников чем этот зажравшийся мушкетер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      GOR-O 31 октября 2015, 15:46

      Как смешно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 29 октября 2015, 16:18

      в драке да Ибра сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 15:50

      Походу жир из третьего подбородка Райолы распространился на его единственную головную извилину.Лучше бы на диету сел,а то скоро таким макаром скажешь что Ибра,Пеле и Марадона это лучшее трио нападающих в мировом футболе)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 октября 2015, 15:42

      А Дзюба сильнее Ибрагимовича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 29 октября 2015, 15:20

      Он покурил перед интервью и при чем много!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 октября 2015, 14:49

      Что ещё можно услышать от своего агента,глупо про своего клиента говорить по другому!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 29 октября 2015, 14:42

      ....вместе взятых

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Antilimit 29 октября 2015, 14:15

      Если учесть что Месси в лазарете-да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 29 октября 2015, 11:43

      Цену поднимает

      1
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