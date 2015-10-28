Кубок Германии. «Боруссия» Д забила семь мячей, «Байер» отгрузил шесть

В Германии завершились еще три матча национального Кубка. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Падеборн" со счетом 7:1, "Байер" забил шесть "сухих" мячей в ворота "Виктории", а "Аугсбург" обыграл на выезде "Фрайбург" - 3:0.
Кубок Германии. 1/16 финала
Боруссия Д – Падерборн – 7:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Лакич, 21; 1:1 – Рамос, 25; 2:1 – Кастро, 30; 3:1 – Кагава, 43; 4:1 – Гюндоган, 55; 5:1 – Кастро, 58; 6:1 – Пищек, 87; 7:1 – Мхитарян, 89.
Голы: 0:1 – Брандт, 15; 0:2 – Бельараби, 35; 0:3 – Эрнандес, 38; 0:4 – Эрнандес, 55; 0:5 – Кисслинг, 80; 0:6 – Юрченко, 83.
Фрайбург – Аугсбург – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Дон Вон, 12; 0:2 – Эссвайн, 25; 0:3 – Каюби, 50.
Источник: Бомбардир.ру