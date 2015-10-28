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    Мини-футбол. В Высшей лиге стартует дивизион «Урал»

    В среду, 28 октября, стартует первенство России по мини-футболу в дивизионе «Урал». За право сыграть в весеннем всероссийском финале поборются 8 команд, в числе которых дублирующие составы екатеринбургской «Синары» и новосибирского «Сибиряка», а также трехкратный победитель студенческой «Золотой лиги» Уральской Государственный Горный Университет.

    «Для нас это дебютный сезон, и всеми силами мы стараемся сделать так, чтобы он прошел на самом высоком уровне – отметил руководитель уральской зоны Александр Самарин. - Символично, что открывается розыгрыш "большим" туром в Екатеринбурге, первыми на паркет выйдут "брендовые" команды - дублирующие составы "Синары" и "Сибиряка". Убежден, что спортивная борьба будет очень интересной. У нас выступит и настоящая армейская команда, СКА из города Елань. По сути, на данный момент это один из главных армейских коллективов российского мини-футбола. Весьма сильный состав собрался у "Кристалла" из Бердска - многие игроки имеют опыт Суперлиги. Нельзя не отметить и возвращение башкирского мини-футбола, который на Урале представит уфимский "АЛГА-Башнефть".

    Чуть ранее в борьбу во втором по значимости дивизионе российского мини-футбола вступили представители центральной зоны. Там после первого тура турнирную таблицу из 11 команд возглавили «Алмаз-АЛРОСА» и столичный «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 11:52
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