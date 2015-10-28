Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карлос Эдуардо: «У меня были проблемы с гендиректором»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал, что у него были проблемы с бывшим руководством клуба.

    «Сейчас гораздо лучше. Это очень серьезные люди, а футбол – это не шутки, это серьезное дело. Новый директор – это очень серьезный человек. Сейчас игроки понимают, что от них требуется большая ответственность. Так и должно быть. Игроки могут проиграть, но они должны понимать последствия. Сейчас более высокая дисциплина, что хорошо для нас.

    Я был в их числе, у меня были с ним проблемы. В то время как с другим руководителем – Айратом Гараевым, у меня были очень хорошие отношения, каких не было с Громовым. Не хотел бы об этом говорить, это уже в прошлом, но у меня были с ним кое-какие проблемы», - рассказал Эдуардо.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 28 октября 2015, 11:51

      откат хотел от иностранца))) вымогатель по ходу. дело привычное)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11