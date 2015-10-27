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    Сарсания: «Зениту» нет смысла продлевать контракт с Халком после 2019 года»

    «Зениту» не стоит продлевать соглашение с нападающим Халком после 2019 года, когда заканчивается нынешний контракт игрока. Такое мнение высказал бывший спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

    "Контракт Халка заканчивается только в 2019 году, на тот момент ему будет уже 33 года. Понятно, что самому Халку подписать новый контракт будет выгодно. Но "Зениту" после 2019 года переподписывать соглашение на столь длительный срок не имеет смысла. То, что у него контракт действует до 2019 года - это хороший бизнес-план. А потом продлевать соглашение смысла нет", - считает Сарсания.

    Напомним, ранее сам Халк заявил, что готов выступать за «Зенит» до 2025 года.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 23:27
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 28 октября 2015, 09:49

      Сейчас только 2015 год, до 2019 года много чего изменится.
      Зачем такие бессмысленные прогнозы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2015, 08:40

      Да он и в 35 лет играть будет в разы лучше чем многие наши 20-летние игроки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 октября 2015, 06:16

      Ещё 4 года блокадникам этого черномазого Борова кормить.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 октября 2015, 00:40

      Тебя мутного забыли спросить.

      5
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