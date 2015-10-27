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    Халк готов остаться в «Зените» до 2025 года

    Нападающий "Зенита" Халк поделился мнением об успешной игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне. Также бразилец заявил, что готов продлить контракт с сине-бело-голубыми до 2025-го года.

    - С трибуны кажется, что вы проводите свой лучший сезон в "Зените". Что изменилось по сравнению с предыдущими сезонами?

    - В первую очередь изменилось то, что я наконец-то чувствую себя полностью адаптированным как в городе, так и в клубе. Теперь это мой дом. У меня замечательные отношения с болельщиками, с другими игроками, с руководством клуба, что позволяет мне чувствовать себя уверенным и показывать на поле свой лучший футбол.

    Я люблю Петербург, люблю "Зенит" и наших фанатов. Мой контракт заканчивается в 2019-м, но, если руководство клуба и наши болельщики захотят, я с радостью продлю его до 2025-го, – сказал Халк.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.10.2015 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 27 октября 2015, 23:06

      приятно читать такое, не только как болельщику Зенита, а как болельщику нашего футбола, играя с такими мастерами как Халк наши парни растут

      1
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      Рейтинг: +1459

      Mariner 27 октября 2015, 19:56

      Не, это перебор будет ) Ему в конце июля 29 уже стукнуло ) Вообще до 19-го года ещё время есть - посмотрим. Если не будет сдавать из-за возраста - предложат продлить ещё на пару лет и задвинут куда-нить в страну 3-го мира или в Спартак )))

      0
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      Рейтинг: +21

      armpower13 27 октября 2015, 17:00

      ему будет уже лет 39

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 27 октября 2015, 16:20

      стариков подписывайте еще на 10 лет. Тотти что ли увидели в этом Хульке

      -1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 16:19

      а сколько ему годков будет в 2025г

      0
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