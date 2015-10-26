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    Сарри: «Я сказал Игуаину, что он слишком ленив, чтобы быть лучшим»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал, как он мотивировал нападающего Гонсало Игуаина остаться в команде этим летом. В последнее трансферное окно аргентинец был близок к уходу из клуба, но новый наставник убедил его остаться. В последних 10 играх за «Наполи» Игуаин отличился девять раз.

    «Что я сказал Игуаину в это межсезонье? Я сказал ему, что он слишком ленив и, если он не изменит свое отношение, он никогда не будет лучшим нападающим в мире. Он частично согласился с этим утверждением, так как не может всегда выжимать 100 процентов из своих возможностей. Мы поговорили честно и открыто, что, возможно, мотивировало его», - сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2015 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 26 октября 2015, 12:47

      Ва Хаха красава этот дядька точно научит его играть лучше

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