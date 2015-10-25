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    РФПЛ. «Спартак» вырвал победу в матче с «Динамо»

    "Спартак" одержал победу над "Динамо" в рамках 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча проходила на "Арене Химки" и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур
    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Кокорин, 17; 1:1 – Промес, 22; 2:1 – Погребняк, 67; 2:2 – Давыдов, 70; 2:3 – Промес, 90+1.

    Динамо: Габулов, Живоглядов, Козлов, Морозов, Жирков, Катрич (Соснин, 75), Денисов, Зобнин, Ташаев, Кокорин, Погребняк.

    Спартак: Ребров, Боккетти, Таски, Макеев (Зуев, 59), Паршивлюк, Комбаров Д. Глушаков, Широков, Зотов (Давыдов, 46), Озбилиз (Леонтьев, 73), Промес.

    Предупреждения: Жирков, 77; Денисов, 87 – Таски, 7; Паршивлюк, 34; Боккетти, 52; Глушаков, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 15:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +167

      астраханец 25 октября 2015, 16:55

      Селекция Спартака с Промесом не прогадала. Молодец, парень!

      3
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      Рейтинг: +92

      Damon > астраханец 25 октября 2015, 17:12

      К сожалению, это из серии- "раз в год и палка стреляет"

      2
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 25 октября 2015, 16:52

      Со скамейки Аленичев выиграл этот матч,тренерская победа,замена решила все,Давыдов молодец

      5
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 25 октября 2015, 16:12

      Не в одной в игре этого сезона Спартак не выиграл без вопросов,всё тяжело на пределе возможностей,даже с командами со дна турнирной таблицы,ей богу при Карпине было намного всё веселей и была надежда на призовые места что принципе и было,то серебро то бронза,А сейчас просто чуствуеш что команде не быть в тройке,,,,

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > slavutiq70 25 октября 2015, 16:50

      Страшно подумать, где был бы "Спартак", не будь Промеса!

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > 3 ноября 2015, 16:03

      ПНХ

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 25 октября 2015, 15:37

      Победа в ничейной по содержанию игре - намек футбольных богов Федуну не трогать Аленичева.

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng > Вомбат 25 октября 2015, 15:42

      Спартак интересней выглядел

      2
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Вомбат 25 октября 2015, 16:54

      Давно пора вообще хоть кому то поработать с командой больше сезона

      2
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      Рейтинг: +15

      taj > астраханец 25 октября 2015, 17:25

      Алень сделает команду, пусть не мешают

      2
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