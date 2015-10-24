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    УЕФА оштрафовала четыре национальные федерации

    Четыре футбольные федерации должны будут выплатить штрафы в связи с нарушениями, которые были зафиксированы на играх их национальных сборных.

    Оштрафованы команды-участницы отборочных матчей к Евро-2016 Литва – Англия и Шотландия – Польша.

    Англия заплатит 15 тысяч евро за неподобающее поведение фанатов. Литовская федерация должна будет выложить 20 тысяч за непристойное поведение болельщиков, нарушение правил реализации билетов и блокирование лестниц.

    Блокировка лестниц и выбегание фанатов на поле стали причиной наложения штрафа на Шотландию – футбольная ассоциация этой страны заплатит 20 тысяч евро. Наибольшее наказание получила польская федерация: за драку болельщиков своей сборной со стюардами и использование фанатами пиротехники на трибунах поляки пополнят казну УЕФА на 40 тысяч евро.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2015 01:01
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