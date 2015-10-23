У Старриджа есть шанс сыграть против «Саутгемптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного форварда команды Даниэля Старриджа.

«Я недавно говорил с Даниэлем, пока ситуация не улучшилась. Он ежедневно находится под наблюдением врачей. Если он сможет завтра тренироваться без ограничений, то мы включим его в заявку на воскресенье на матч против «Саутгемптона». Возможно, он выйдет не в основном составе, но если он будет здоров, он будет одним из вариантов усиления состава», – заявил немецкий специалист.

Напомним, нападающий сборной Англии не смог принять участия в двух последних матчах «Ливерпуля» из-за травмы колена.