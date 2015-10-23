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    Роналду не сыграет в фильме Скорсезе

    Представители нападающего «Реала» Криштиану Роналду сообщили, что игрок не будет участвовать в съемках нового фильма режиссера Мартина Скорсезе под названием «Манипулятор». Также они заявили, что игрок не приобретал апартаменты в Нью-Йорке, где будет сниматься картина. Помимо этого, представители игрока сообщили, что документальный фильм о нем должен выйти на экраны 9 ноября.

    Источник: Sport.es

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    23.10.2015 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 октября 2015, 14:05

      20 лямов евро от итальянского олигарха сделали свое дело)))Он заплатил эти деньги Роналду что бы тот не снимался в фильме))Вот что к чему,денег что ли мало,лучше бы снялся...И ведь еще затаить факт получения денег хотел...как то не красиво)

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