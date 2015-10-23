Роналду не сыграет в фильме Скорсезе

Представители нападающего «Реала» Криштиану Роналду сообщили, что игрок не будет участвовать в съемках нового фильма режиссера Мартина Скорсезе под названием «Манипулятор». Также они заявили, что игрок не приобретал апартаменты в Нью-Йорке, где будет сниматься картина. Помимо этого, представители игрока сообщили, что документальный фильм о нем должен выйти на экраны 9 ноября.