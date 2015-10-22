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    Черышев: «В ответном матче с «ПСЖ» «Реалу» нужно добиться большего»

    Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:0). По словам футболиста, ничья во встрече с "ПСЖ" хороший результат, но в ответной игре нужно добиться победы. Напомним, сам россиянин появился на поле на 73-й минуте, заменив нападающего Хесе Родригеса.

    "С "ПСЖ" сложно играть на выезде. Это очень сильная команда, а у нас было много потерь. Думаю, что это хороший результат. Кроме того, "ПСЖ" поддерживали его болельщики, что осложняет твою задачу. Но наша команда сыграла очень хорошо в обороне. В ответном матче с "ПСЖ" на "Сантьяго Бернабеу" нам нужно будет добиться лучшего результата", — сказал Черышев.

    Источник: Marca

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    22.10.2015 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 22 октября 2015, 10:23

      Uspehov Cheryshevu, nado pobystree uhodit' v drugoi klub emu.

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