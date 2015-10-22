Черышев: «В ответном матче с «ПСЖ» «Реалу» нужно добиться большего»

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:0). По словам футболиста, ничья во встрече с "ПСЖ" хороший результат, но в ответной игре нужно добиться победы. Напомним, сам россиянин появился на поле на 73-й минуте, заменив нападающего Хесе Родригеса.



"С "ПСЖ" сложно играть на выезде. Это очень сильная команда, а у нас было много потерь. Думаю, что это хороший результат. Кроме того, "ПСЖ" поддерживали его болельщики, что осложняет твою задачу. Но наша команда сыграла очень хорошо в обороне. В ответном матче с "ПСЖ" на "Сантьяго Бернабеу" нам нужно будет добиться лучшего результата", — сказал Черышев.