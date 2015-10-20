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    Отец Неймара: «Барселона» была в ярости»

    Отец нападающего «Барселоны» Неймара раскритиковал руководство «Сантоса» за то, что бразильский клуб ставит под сомнение законность трансфера его сына.

    «Барселона» была в ярости. Это произошло очень некстати. «Сантос» действовал безрассудно, словно у владельцев клуба ментальная диарея. Со времени перехода моего сына в «Барселону» прошло уже два года, и теперь они ставят под сомнение трансфер, одобренный ФИФА. У кого были права на Неймара? У «Сантоса». А у кого они сейчас? У «Барселоны». Все очень просто», - рассуждает бразилец.

    Родителю футболиста не нравится вся сложившаяся ситуация в целом.

    «Наша семья находится в опасности из-за разного рода разбирательств, которые влияют на наши планы. Необходимо это закончить. Как мы можем продлить контракт, если нет стабильности в ситуации с налогами? Что вообще происходит? Испания должна сказать, могут ли мои компании работать с Неймаром».

    Кроме того, отец Неймара поведал о том, как «Барселона» отказалась продать его сына в «МЮ».

    «Из «МЮ» позвонили в «Барселону» и услышали, что Неймар не продается. Все спокойны, а сын решил играть здесь».

    Источник: Sport.es

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    20.10.2015 00:24
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