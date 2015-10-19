Боккетти не хочет покидать «Спартак»

Андреа Д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, рассказал о том, что итальянец не хочет уезжать из российского чемпионата.

«Боккетти очень нравится в «Спартаке». Ему нравится, что новый главный тренер команды Дмитрий Аленичев ему доверяет. Сальваторе не жалеет о том, что вернулся в Москву после полугода в Италии, и намерен продлить контракт. В ближайшее время я встречусь с руководством «Спартака» и мы обсудим новый контракт», - поделился Боккетти.