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    Боккетти не хочет покидать «Спартак»

    Андреа Д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, рассказал о том, что итальянец не хочет уезжать из российского чемпионата.

    «Боккетти очень нравится в «Спартаке». Ему нравится, что новый главный тренер команды Дмитрий Аленичев ему доверяет. Сальваторе не жалеет о том, что вернулся в Москву после полугода в Италии, и намерен продлить контракт. В ближайшее время я встречусь с руководством «Спартака» и мы обсудим новый контракт», - поделился Боккетти.

    Источник: Itasportpress

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    19.10.2015 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 19 октября 2015, 14:19

      В Италии столько средним игрокам не платят

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 октября 2015, 14:16

      Spartaku nuzhno usilyat' zashitu, no ne centr, a kraya, Parshivlyuka nado menyat' srochno

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    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 октября 2015, 14:15

      Bokketti nabirayet formu...

      0
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