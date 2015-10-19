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    Ребров: «В «Спартаке» не говорят о задачах на сезон»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился своими впечатлениями от дерби против «Локомотива» (1:2).

    - Не очень хорошо начали и первый, и второй таймы. А те моменты, что создавали, использовать не удалось. Сложно вести игру, когда пропускаешь в начале каждого из таймов.

    - Можно говорить, что “Спартак” уже не борется за Лигу чемпионов?

    - Мы до этого ничего не говорили о задачах, и сейчас не будем. Стараемся двигаться вперед, а что получится, посмотрим в конце сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 07:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      Gazza 19 октября 2015, 23:10

      Играть перестали, говорить перестали, что дальше?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2015, 14:10

      Когда у игроков нет задач и нет цели, то и игры у них "как получится"!

      0
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 19 октября 2015, 11:29

      Спаринги с Волгой - вот ваш потолок.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 октября 2015, 11:27

      Остаться в живых после игры у стадиона !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2015, 08:46

      Перестали говорить о чемпионстве в России,хотя потихоньку между собой
      в спортаке поговаривают и продолжают мечтать в каждом сезоне.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 октября 2015, 08:33

      С такой "игрой" главная задача-остаться в РПЛ!!!

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