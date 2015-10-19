Ребров: «В «Спартаке» не говорят о задачах на сезон»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился своими впечатлениями от дерби против «Локомотива» (1:2).

- Не очень хорошо начали и первый, и второй таймы. А те моменты, что создавали, использовать не удалось. Сложно вести игру, когда пропускаешь в начале каждого из таймов.

- Можно говорить, что “Спартак” уже не борется за Лигу чемпионов?

- Мы до этого ничего не говорили о задачах, и сейчас не будем. Стараемся двигаться вперед, а что получится, посмотрим в конце сезона.