Созин: «В словах Федуна о Дзюбе нет ничего криминального»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не имеют основания для их рассмотрения комитетом.

«Понятно, что пока указаний рассмотреть эти слова Федуна в наш комитет не поступало. Думаю, что и не поступит. Почему? Не вижу какого-то явного криминала в этих высказываниях», - заявил Созин.

Напомним, Федун резко раскритиковал Дзюбу и сказал, что тот «за копейки удавит всех своих родных».