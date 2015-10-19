Созин: «В словах Федуна о Дзюбе нет ничего криминального»

Созин совершенно прав. Публичные оскорбительные высказывания Федуна в адрес Дзюбы - это не предмет рассмотрения так называемым комитетом по этике РФС. Это - основания рассмотрения происшедшего судом (федеральным или мировым - зависит от возбуждения уголовного дела по признакам публичного оскорбления и предъявленной суммы иска за моральный вред). И думаю, руководство "Зенита" должно помочь своему игроку в составлении и поддержки иска к ворюге Федуну. РФС, кстати, тоже должен оказать поддержку. Оскорбление нанесено игроку сборной страны (на данный момент). И это вполне может расцениваться ещё и как провокация против сборной. Вообще-то, давно пора Федуна - это быдло, возомнившее себя властителем мира, поставить в стойло. Да нет... пожалуй - следует ткнуть его поганой мордой в дерьмо...
Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не имеют основания для их рассмотрения комитетом.
«Понятно, что пока указаний рассмотреть эти слова Федуна в наш комитет не поступало. Думаю, что и не поступит. Почему? Не вижу какого-то явного криминала в этих высказываниях», - заявил Созин.
Напомним, Федун резко раскритиковал Дзюбу и сказал, что тот «за копейки удавит всех своих родных».