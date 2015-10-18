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    Шишкин: «На «Спартак» нужно выйти с холодной головой»

    Защитник "Локомотива" Роман Шишкин накануне матча со "Спартаком" рассказал о том, что нужно сделать железнодорожникам, чтобы обыграть красно-белых.

    "Нужно выйти с холодной головой, делать свою работу на команду. Играть на максимуме, и все. Против "Спартака", конечно, всегда интересно играть, но только и всего. Будет обычный матч, ничего особенного. Команду тренируют спартаковские люди - Дмитрий Аленичев, Егор Титов, с которыми я успел поиграть. С ними "Спартак", наверное, должен преобразиться, что он сейчас и делает. Но конечно, будет непросто", - заявил Шишкин.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2015 08:54
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