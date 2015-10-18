Шишкин: «На «Спартак» нужно выйти с холодной головой»

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин накануне матча со "Спартаком" рассказал о том, что нужно сделать железнодорожникам, чтобы обыграть красно-белых.

"Нужно выйти с холодной головой, делать свою работу на команду. Играть на максимуме, и все. Против "Спартака", конечно, всегда интересно играть, но только и всего. Будет обычный матч, ничего особенного. Команду тренируют спартаковские люди - Дмитрий Аленичев, Егор Титов, с которыми я успел поиграть. С ними "Спартак", наверное, должен преобразиться, что он сейчас и делает. Но конечно, будет непросто", - заявил Шишкин.