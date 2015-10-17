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    Генеральный директор пензенского «Зенита»: «У Филиппенкова было изношенное сердце»

    Гендиректор пензенского «Зенита» Виктор Смагин рассказал о трагической смерти главного тренера команды, известного в прошлом игрока ЦСКА Сергея Филиппенкова.

    — У нас регулярно проводятся турниры «Кому за 40». Филиппенков играл за «Пензгорстройзаказчик», я — за ветеранов. Приехал он к концу первого тайма. Так получилось, что тренировка у «Зенита» проходила на третьем стадионе, и днем мы не пересеклись. В перерыве поздоровались, обнялись, поговорили, что и как. Все было отлично, ничто не предвещало. Сергей гол нам забивает, лучший на поле, как всегда… Минут за пять-семь до окончания матча Филиппенков сделал шаг назад и упал. Я заменился и как раз в этот момент на него смотрел. Быстро медсестра подбежала, я велел вызвать реанимацию… Скорая приехала, минут 40 — и констатировали смерть.

    Сегодня, когда я забирал свидетельство о смерти, разговаривал с врачом из судмедэкспертизы, который проводил вскрытие и ставил диагноз. У Сережки было изношенное сердце. Буквально недавно, как оказалось, он перенес инфаркт на ногах и не обратился в больницу. Что и привело к такому исходу.

    — То есть умер Филиппенков не непосредственно от инфаркта?

    — Нет-нет. Это сердечная недостаточность. Задней стенки в сердце, как говорит врач, практически нет. Когда произошел инфаркт, неизвестно — может, неделю-две назад, а может, и три дня назад. Недавно, но главное — до матча. Сергей перенес инфаркт, возможно, сам того не подозревая — ну так, что-то побаливает, и все.

    — В клубе знали об этом?

    — Никто не знал. Даже клубному врачу не жаловался, а они ведь были друзья. По-моему, врач учился в одном классе с женой Филиппенкова. И в день смерти он провел тренировку, как всегда.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 11:39
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