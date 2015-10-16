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    «Локомотив» наказан закрытием сектора и должен разместить баннер «Нет расизму»

    «Локомотив» наказан частичным закрытием Южной трибуны своего стадиона на ближайшем домашнем матче Лиги Европы. Такое решение приняла контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА.

    Помимо этого, клуб должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и разместить баннер со слоганом «Нет расизму» во время ближайшего еврокубкового поединка.

    Московский клуб наказан за поведение своих болельщиков в ходе игры Лиги Европы против албанского «Скендербеу». Фанаты «Локомотива» скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев.

    Источник: УЕФА

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    16.10.2015 19:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 октября 2015, 23:50

      "скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев."....это же надо до такого додуматься?пипец....на очереди видимо турки и португальцы...

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 19 октября 2015, 10:42

      нет росизму нет уефизму нет бананизму нет албанизму я еще 10ток банеров могу - нет локомотивизму , бл____ ()))))))))ххха

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 16 октября 2015, 22:38

      Скоро будут принудительные баннеры "НЕТ... как бы это вырозить... ДИСКРИМИНАЦИИ... как бы их... ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ... тьфу вля"

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 октября 2015, 22:10

      Будем посмотреть, как накажут молдован, если, конечно, накажут.

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Aztec58 17 октября 2015, 02:24

      Так же как наказали висок время румын. То есть никак

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Aztec58 17 октября 2015, 02:24

      В свое время румын*

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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 16 октября 2015, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причем тут албане и расизм? УЕФА - дибилы.

      -5
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Анжи_Монако_05 17 октября 2015, 02:23

      Ты что несешь?))) Расизм по твоему только к гордым кауказцам бывает?)

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      Рейтинг: +13

      palanik_tyumen > Анжи_Монако_05 21 октября 2015, 07:44

      типичный анжи уиграет да наверно?!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 16 октября 2015, 20:24

      Ну народу все равно будет море я был на том матче слишком раздули все это а фаны с юга разместятся на другие сектора и народу будет много . Вперед Локо. Ну а так вообще конечно ситуация не ахти надеюсь с нашими клубами подобного не будет больше

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