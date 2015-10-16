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    • «Локомотив» наказан закрытием сектора и должен разместить баннер «Нет расизму»

    «Локомотив» наказан закрытием сектора и должен разместить баннер «Нет расизму»

    «Локомотив» наказан частичным закрытием Южной трибуны своего стадиона на ближайшем домашнем матче Лиги Европы. Такое решение приняла контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА.

    Помимо этого, клуб должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и разместить баннер со слоганом «Нет расизму» во время ближайшего еврокубкового поединка.

    Московский клуб наказан за поведение своих болельщиков в ходе игры Лиги Европы против албанского «Скендербеу». Фанаты «Локомотива» скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев.

    Источник: УЕФА

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    16.10.2015 19:13
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    LOKOShamilLOKO
    1445016265
    Ну народу все равно будет море я был на том матче слишком раздули все это а фаны с юга разместятся на другие сектора и народу будет много . Вперед Локо. Ну а так вообще конечно ситуация не ахти надеюсь с нашими клубами подобного не будет больше
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    Анжи_Монако_05
    1445016877
    Причем тут албане и расизм? УЕФА - дибилы.
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    Aztec58
    1445022638
    Будем посмотреть, как накажут молдован, если, конечно, накажут.
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    Добрый Бобер
    1445024305
    Скоро будут принудительные баннеры "НЕТ... как бы это вырозить... ДИСКРИМИНАЦИИ... как бы их... ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ... тьфу вля"
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    iiiiiws
    1445240573
    нет росизму нет уефизму нет бананизму нет албанизму я еще 10ток банеров могу - нет локомотивизму , бл____ ()))))))))ххха
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    ЖОРРО
    1445374240
    "скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев."....это же надо до такого додуматься?пипец....на очереди видимо турки и португальцы...
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    ologreds
    1694996982
    numo445558
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