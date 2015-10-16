«Локомотив» наказан закрытием сектора и должен разместить баннер «Нет расизму»

«Локомотив» наказан частичным закрытием Южной трибуны своего стадиона на ближайшем домашнем матче Лиги Европы. Такое решение приняла контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА.

Помимо этого, клуб должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и разместить баннер со слоганом «Нет расизму» во время ближайшего еврокубкового поединка.

Московский клуб наказан за поведение своих болельщиков в ходе игры Лиги Европы против албанского «Скендербеу». Фанаты «Локомотива» скандировали политические речевки, содержавшие призывы убивать албанцев.