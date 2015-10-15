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    Черевченко: «Это не дерби, это обычная игра»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко настраивается на победу в матче против «Спартака» в рамках 12-го тура Премьер-лиги несмотря на то, что его команда гарантированно останется выше.

    «Для меня это не дерби, это обычная игра. Да, две команды рядом, их разделяет четыре очка, но при любом раскладе мы останемся выше «Спартака», но настраиваемся на победу. Серьезно готовимся, но только сегодня команда собралась в полном составе. Кто из «Спартака» наиболее опасен для «Локомотива»? Пока не буду об этом рассуждать, еще три дня до игры, мы пока анализируем. За эти дни тренерскому штабу предстоит проделать большой объем работы. Мы просматриваем по четыре прошедших матча каждой команды нашего ближайшего соперника», - поделился Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 15 октября 2015, 17:41

      жаль... раньше было дерби

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      Рейтинг: +33715

      zra78 15 октября 2015, 13:30

      Удачи!!!

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