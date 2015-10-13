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    Де Хеа: «Выложился по максимуму, хотя где-то и повезло»

    Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа поделился мнением о заключительном матче отборочного цила Евро-2016 против Украины (1:0), отметив, что вся команда здорово провела встречу.

    «Мы знали, что нам будет непросто, ведь украинцам нужна была победа. Всегда стараюсь показывать лучшую игру. Вот и в этом матче удалось здорово сыграть, но главное было победить. Выложился по максимуму, хотя где-то и повезло. Нужно и дальше показывать высокий уровень», — сказал Де Хеа.

    Ранее главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске отметил игру вратаря своей команды Давида де Хеа.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 09:18
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