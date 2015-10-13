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    Матч Белоруссия – Македония установил антирекорд

    На заключительный матч отборочного цикла к Евро-2016 между сборными Белоруссии и Македонии пришло 1545 зрителей. Напомним, встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает издание «Прессбол», поединок установил новый антирекорд домашних матчей белорусов.

    Предыдущий был установлен также в Борисове на игре восьмого тура с Люксембургом (2:0), на матч пришло 3482 зрителя. Самой посещаемой в нынешнем отборочном цикле стала встреча шестого тура с Испанией, на которой присутствовало 13 121 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 08:35
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    Комментарии (6)
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    Petrak86
    1444719999
    Ничего себе, какая "любовь" к сборной. На "Сибирь" в плохие времена, наверное и то больше приходило... А тут международный матч
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    armpower13
    1444720963
    народ после выборов Лукашенко отходит))
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    Рулон Обоев
    1444722933
    На матчи Торпедо приходит 154,5 зрителя.
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    Сармат Ростов
    1444734493
    Я бы тоже посмеялся, если бы не было так грустно...
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    ologreds
    1694997001
    numo445205
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