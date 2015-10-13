Матч Белоруссия – Македония установил антирекорд

На заключительный матч отборочного цикла к Евро-2016 между сборными Белоруссии и Македонии пришло 1545 зрителей. Напомним, встреча состоялась на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает издание «Прессбол», поединок установил новый антирекорд домашних матчей белорусов.



Предыдущий был установлен также в Борисове на игре восьмого тура с Люксембургом (2:0), на матч пришло 3482 зрителя. Самой посещаемой в нынешнем отборочном цикле стала встреча шестого тура с Испанией, на которой присутствовало 13 121 человек.