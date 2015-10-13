Кирьяков: «На матч с Черногорией вышла команда, которая знала, как добиться победы»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями от игры национальной команды в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 против сборной Черногории. Россияне выиграли со счетом (2:0) и обеспечили себе путевку в финальную стадию европейского первенства.

«На матч со сборной Черногории с первых минут вышла команда, которая знала, как добиться победы. Наша дружина с самого начала дала понять, что приложит максимум усилий для того, чтобы это сделать. Мы заслуженно победили. Первый тайм наши, конечно, провели лучше, чем второй. Но это объяснимо. Во второй половине встречи наша сборная все-таки играла по результату. Все логично и солидно. Думаю, что если бы во втором тайме наши решили из кожи вон лезть, то довели бы счет до крупного. Понятно, что соперник не был таким мотивированным, поскольку потерял все шансы до этой игры пробиться хотя бы в стыки. Но этот факт не умаляет достоинств наших ребят.

Что касается игры Кокорина, то, с одной стороны, он доказал в сегодняшнем матче, что является одним из лидеров нашей сборной. Ведь Саша забил гол, пусть и с пенальти. Он много двигался и открывался в этом матче. Но с другой стороны, он в свое время поднял такую планку, что мы все время сравниваем его по тому времени, когда он действительно был одним из лидеров сборной и всего нашего футбола. Сегодня Кокорин играл неплохо, но может действовать намного лучше. Надеюсь, что в финальной части чемпионата Европы мы увидим как раз того Кокорина, который своей игрой заставил говорить о нем только в хороших тонах. В игре с Черногорией он сделал маленький шаг к тому, чтобы вернуться к тому Кокорину. Что касается Кузьмина, то считаю, что он прилично выглядел в этом матче. Этот футболист полностью оправдал надежды. Он все время подключался к атаке, предлагал себя, находился в опасных позициях для ворот противника», – отметил Кирьяков.