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    • Евро-2016. Украина проигрывает Испании, Словаки увозят победу из Люксембурга

    Евро-2016. Украина проигрывает Испании, Словаки увозят победу из Люксембурга

    В группе C закончились заключительные матчи отборочного этапа Евро-2016. Сборная Украины дома уступила сборной Испании, но оставила за собой теоритические шансы выйти в финальную часть турнира напрямую засчет лучших показателей среди третьих мест во всех группах. Словаки в гостях одолели Люксембург, укрепив за собой вторую строчку в таблице, а Белоруссия и Македония сыграли в нулевую ничью.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа C. 10-й тур

    Украина – Испания – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гаспар, 21.

    Люксембург – Словакия – 2:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гамшик, 24; 0:2 – Немец, 29; 0:3 – Мак, 30; 1:3 – Мутш, 61; 2:3 – Гершон, 65 (с пенальти); 2:4 – Гамшик, 90.

    Белоруссия – Македония – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 23:42
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    Комментарии (6)
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    Pres Arsenal
    1444683411
    Фоменко надо уволить за эту отборочную кампанию и всё.Последняя капля-его сегодняшнее решение.Я не могу понять,почему при счете 0-1 не выпустить второго нападающего вместо опорного полузащитника(любого,можно Степаненко) еще на 65-70 минутах?Чтобы сборная потеряла бы?Всё равно 3-е место заняли,даже если бы проиграли 0-3 или 0-4.А так какая разница- 0-1 или 0-3 к примеру,но при двух нападающих шанс забить был бы больше,значительно,чем с одним Кравой в атаке.Надо Фоменко срочно убирать,хоть будет какой-то шанс в плей-офф.
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    Barsuk52
    1444716555
    не ну хохлы дно
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    ologreds
    1694997002
    numo445184
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