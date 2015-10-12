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    • Евсеев: «Нам на руку, что черногорцы уже лишились возможности выхода на Евро»

    Евсеев: «Нам на руку, что черногорцы уже лишились возможности выхода на Евро»

    Экс-защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился своими соображениями насчет предстоящей игры между сборной России и Черногорией.

    «Черногорцы продемонстрировали хорошую игру в матче с Австрией. Они играли, бились, для них этот матч был решающим. Удаление футболиста в конце игры при счете 2:2 говорит о многом. Думаю, наша сборная завтра оформит путевку на Евро. Российскую команду не расслабит тот факт, что ей достаточно сыграть вничью для выхода на ЧЕ.

    Молдаване поменяли тренера, изменили игру. В предыдущем матче соперник прессинговал нашу команду, не давал футболистам спокойно получать мяч и начинать атаки. Молдавия против нашей сборной играла плотно и близко, поэтому у нас ничего не получалось. Кроме того, у сборной было много потерь. Но во втором тайме мы перестроились и добились результата. В завтрашнем матче нам сыграет на руку тот момент, что черногорцы уже лишились возможности выхода на чемпионат Европы. Думаю, наша команда выиграет со счетом 3:1», – рассказал Евсеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2015 01:19
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