Определены 12 участников Евро-2016

После завершения 9-го тура отбора Евро-2016 стали известны 12 участников финального турнира. К хозяйке сборной Франции прибавились Англия, Чехия, Исландия, Австрия, Северная Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Италия, Бельгия и Уэльс.

Отметим, три команды из 12 будут выступать в финальном турнире впервые в своей истории – Исландия, Северная Ирландия и Уэльс. Кроме того, впервые через квалификацию пробилась сборная Австрии – в 2008 году эта команда принимала участие в Евро как хозяйка турнира.

В последнем туре отборочного цикла, который состоится с 11 по 13 октября, команды разыграют еще восемь путевок на чемпионат. Последние четыре участника определятся в ноябре в стыковых матчах между третьими командами отборочных групп.