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    • Евро-2016. Бельгия и Уэльс завоевали путевки, Кипр остался в борьбе

    Евро-2016. Бельгия и Уэльс завоевали путевки, Кипр остался в борьбе

    В предпоследнем туре отбора Евро-2016 сборная Уэльса проиграла на выезде Боснии, но при этом оформила выход в финальную часть турнира. Помогли валийцам киприоты, которые на выезде одолели Израиль и остались в борьбе за стыковые матчи.

    Бельгия одержала дежурную победу над Андоррой и также оформила путевку во Францию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа В. 9-й тур

    Андорра – Бельгия – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Найнгголан, 19; 0:2 – де Брюйне, 42; 1:2 – Лима, 51 (с пенальти); 1:3 – Азар, 56; 1:4 – Депаутр, 64.

    Босния – Уэльс – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дурич, 71; 2:0 – Ибишевич, 90.

    Израиль – Кипр – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Досса Жуниор, 58; 1:1 – Биттон, 76; 1:2 – Деметриу, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 23:45
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    Комментарии (2)
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    астраханец
    1444512455
    Неужели Кипр совершит чудо???
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    ologreds
    1694997014
    numo445003
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