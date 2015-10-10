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    Кузьмин против Черногории выйдет в стартовом составе

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после победного матча отборочного этапа Евро-2016 над сборной Молдавии (2:1) прокомментировал голы, забитые в ворота соперника после стандартов, а также рассказал о том, кто заменит защитника Игоря Смольникова в стартовом составе в следующем матче.

    – Сборная забила два гола со стандартов, Дзюба и Игнашевичем сделали друг другу результативные скидки. Результат репетиций?

    – Над стандартами ты работаешь всегда. Просто на каком-то этапе с них забиваешь, на каком-то – нет. Здесь надо отдать должное не только тем, кто забивал и скидывал, но и Дмитрию Комбарову, сделавшему хорошие передачи.

    Олег Кузьмин уже дважды вышел на замену. Когда можно рассчитывать на его появление в стартовом составе?

    – В следующей игре. Потому что у Смольникова довольно серьезное повреждение. Приводящая мышца его уже достаточно давно беспокоит, а здесь он в очередной раз на нее пожаловался. Ясно, что с Черногорией Игорь сыграть не сможет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2015 13:14
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    Комментарии (3)
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    Semargl18
    1444472535
    Вангую нашим стыки
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    Измайловский Кочегар
    1444472875
    По-моему, Кузьмин очень неплохо справился.
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    ologreds
    1694997017
    numo444954
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