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    Отбор Евро-2016. Смотреть онлайн

    Сегодня в Европе пройдут матчи предпоследнего тура отбора Евро-2016 в группах А, B и H. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    19.00 Казахстан – Голландия

    19.00 Азербайджан – Италия

    19.00 Норвегия – Мальта

    21.45 Чехия – Турция

    21.45 Хорватия – Болгария

    21.45 Босния и Герцеговина – Уэльс

    21.45 Израиль – Кипр

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 20:45
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