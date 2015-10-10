Отбор Евро-2016. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи предпоследнего тура отбора Евро-2016 в группах А, B и H. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
19.00 Казахстан – Голландия
19.00 Азербайджан – Италия
19.00 Норвегия – Мальта
21.45 Чехия – Турция
21.45 Хорватия – Болгария
21.45 Босния и Герцеговина – Уэльс
21.45 Израиль – Кипр