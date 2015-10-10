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    Дель Боске: «Огорчают только травмы Силвы и Мораты»

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске остался доволен игрой своих подопечных в отборочном матче к Евро-2016 против Люксембурга (4:0), однако его беспокоят травмы Давида Силвы и Альваро Мораты, которые вынуждены будут пропустить матч с Украиной.

    «Мы набрали много очков, но нам было непросто, учитывая поражение от Словакии. Сегодня нам пришлось преодолеть некоторые трудности, и все же мы правильно отнеслись к делу, создали много голевых моментов и одержали хорошую победу. Единственное, что нас огорчило, — это травмы Давида Сильвы и Альваро Мораты. Пока не придут результаты медосмотра, мы не сможем спокойно отдыхать», — сказал дель Боске.

    Источник: УЕФА

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    10.10.2015 06:43
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