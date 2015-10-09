Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Матч Россия – Черногория обслужит норвежец

    Назначены арбитры на матч отборочного цикла Евро-2016 года РоссияЧерногория. Встречу, которая состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 12 октября, будет обслуживать бригада норвежских судей во главе со Свейном Моэном.

    Помогать ему будут Ким Томас Хаглунд и Франк Андос. Четвертый рефери – Свен-Эрик Мидтхелль, дополнительные помощники – Ким Хенри Йонсен и Свейн-Эрик Эдвартсен.

    Отметим, что Моэн работал на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Вольфсбург» – ЦСКА (1:0). В этой встрече норвежец не показал ни одной карточки.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997021
    numo444885
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+