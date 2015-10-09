Матч Россия – Черногория обслужит норвежец

Назначены арбитры на матч отборочного цикла Евро-2016 года Россия – Черногория. Встречу, которая состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 12 октября, будет обслуживать бригада норвежских судей во главе со Свейном Моэном.

Помогать ему будут Ким Томас Хаглунд и Франк Андос. Четвертый рефери – Свен-Эрик Мидтхелль, дополнительные помощники – Ким Хенри Йонсен и Свейн-Эрик Эдвартсен.



Отметим, что Моэн работал на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Вольфсбург» – ЦСКА (1:0). В этой встрече норвежец не показал ни одной карточки.