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    Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл ЦСКА

    Московские «армейцы» с трудом попали в Лигу чемпионов, а шансы выйти из группы и до этого матча казались невысокими. К сожалению, команда Леонида Слуцкого не смогла преподнести сюрприз своим болельщикам, и теперь ЦСКА остается готовиться к играм с неожиданно выстрелившим ПСВ и «Манчестер Юнайтед»ю
    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
    Вольфсбург - ЦСКА (Москва) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Дракслер, 40.
    Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Калиджури (Гилавоги, 85), Дракслер, Треш, Шюррле (Арнольд, 76), Луис Густаво, Крузе, Дост (Бендтнер, 46).
    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 65), Дзагоев, Еременко, Тошич (Миланов, 78), Муса.
    Судья: Свейн Моэн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 23:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 сентября 2015, 09:29

      увы,но всё ожидаемо...и счёт и рекорд конифея..

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 16 сентября 2015, 04:59

      Всё ожидаемо,,,,другого и не жду от наших клубов в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 16 сентября 2015, 03:34

      Уроды ногожопые. 90 минут игры зря смотрел. Ну что ж. Ждём в кубке к нам в гости. Так же 1:0 выкинем вас из турнира. График вам попроще сделаем.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 16 сентября 2015, 02:58

      А что тут нужно говорить? Такого от ЦСКА никто не ожидал... Я хоть и не болельщик ЦСКА но привык видеть как армейцы в матчах лч даже с самыми именитых клубами играют подготовлено знают слабые места соперников и что с ними делать. А в этом матче армейцы ни могли создать ничего, потенциально опасные атаки были проведены на ворота Германцев, но заканчивается они все браком. Ну и в защите конечно так нельзя, вольфсбург выглядит на столько лёгким как будто проводил тренировочное матч они создавали столько сколько хотели хорошо им часто не везло с завершением. Вобщем-то ни как не ожидал от ЦСКА такой беззубой игры...

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 сентября 2015, 02:10

      Заметьте,обычно кони везде суются.а тут молчок!)))

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      Рейтинг: +77

      Mary Jane 16 сентября 2015, 00:23

      Если честно, матч не смотрела. Гол в ворота ЦСКА увидела здесь на сайте.
      А вообще как сыграли? Стоило ли смотреть матч?

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      Рейтинг: +11

      l.p > Mary Jane 16 сентября 2015, 02:13

      Если за цска.то нет

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Mary Jane 16 сентября 2015, 02:27

      Скучный матч. Никакой самоотдачи с обеих сторон

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      Рейтинг: +24

      ARAX 16 сентября 2015, 00:01

      Если честно...Немцы ничего не показали против уставших коней... Еще все впереди !!!!

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      Рейтинг: +167

      астраханец > ARAX 16 сентября 2015, 02:27

      А отчего армейцы устали то???? От отсидки в обороне против Зенита???

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2015, 23:55

      Повезло, могли и больше пропустить.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 15 сентября 2015, 23:53

      ЦСКА ОТКРОВЕННО СЫГРАЛ БОЯСЬ СОПЕРНИКА НЕ ПОНЯТНО И НЕ СОВСЕМ ПОХОЖА. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ ЕЩЁ 5 ТУРОВ ВСЕ ВПЕРЕДИ

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 15 сентября 2015, 23:49

      До сих пор в этом сезоне без забитых не уходили, а тут вообще абсолютное безволие. Бенальо проскучал весь матч

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