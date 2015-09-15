Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл ЦСКА

увы,но всё ожидаемо...и счёт и рекорд конифея..
Всё ожидаемо,,,,другого и не жду от наших клубов в ЛЧ
Уроды ногожопые. 90 минут игры зря смотрел. Ну что ж. Ждём в кубке к нам в гости. Так же 1:0 выкинем вас из турнира. График вам попроще сделаем.
А что тут нужно говорить? Такого от ЦСКА никто не ожидал... Я хоть и не болельщик ЦСКА но привык видеть как армейцы в матчах лч даже с самыми именитых клубами играют подготовлено знают слабые места соперников и что с ними делать. А в этом матче армейцы ни могли создать ничего, потенциально опасные атаки были проведены на ворота Германцев, но заканчивается они все браком. Ну и в защите конечно так нельзя, вольфсбург выглядит на столько лёгким как будто проводил тренировочное матч они создавали столько сколько хотели хорошо им часто не везло с завершением. Вобщем-то ни как не ожидал от ЦСКА такой беззубой игры...
Заметьте,обычно кони везде суются.а тут молчок!)))
Если честно, матч не смотрела. Гол в ворота ЦСКА увидела здесь на сайте.
А вообще как сыграли? Стоило ли смотреть матч?
ЦСКА ОТКРОВЕННО СЫГРАЛ БОЯСЬ СОПЕРНИКА НЕ ПОНЯТНО И НЕ СОВСЕМ ПОХОЖА. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ ЕЩЁ 5 ТУРОВ ВСЕ ВПЕРЕДИ
До сих пор в этом сезоне без забитых не уходили, а тут вообще абсолютное безволие. Бенальо проскучал весь матч