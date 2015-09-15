Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл ЦСКА

Московские «армейцы» с трудом попали в Лигу чемпионов, а шансы выйти из группы и до этого матча казались невысокими. К сожалению, команда Леонида Слуцкого не смогла преподнести сюрприз своим болельщикам, и теперь ЦСКА остается готовиться к играм с неожиданно выстрелившим ПСВ и «Манчестер Юнайтед»ю

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур

Вольфсбург - ЦСКА (Москва) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Дракслер, 40.

Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Калиджури (Гилавоги, 85), Дракслер, Треш, Шюррле (Арнольд, 76), Луис Густаво, Крузе, Дост (Бендтнер, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 65), Дзагоев, Еременко, Тошич (Миланов, 78), Муса.

Судья: Свейн Моэн.