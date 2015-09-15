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    Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл ЦСКА

    Московские «армейцы» с трудом попали в Лигу чемпионов, а шансы выйти из группы и до этого матча казались невысокими. К сожалению, команда Леонида Слуцкого не смогла преподнести сюрприз своим болельщикам, и теперь ЦСКА остается готовиться к играм с неожиданно выстрелившим ПСВ и «Манчестер Юнайтед»ю
    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
    Вольфсбург – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Дракслер, 40.
    Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Калиджури (Гилавоги, 85), Дракслер, Треш, Шюррле (Арнольд, 76), Луис Густаво, Крузе, Дост (Бендтнер, 46).
    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 65), Дзагоев, Еременко, Тошич (Миланов, 78), Муса.
    Судья: Свейн Моэн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 23:38
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    Комментарии (17)
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    LOKOShamilLOKO
    1442350431
    ЦСКА ОТКРОВЕННО СЫГРАЛ БОЯСЬ СОПЕРНИКА НЕ ПОНЯТНО И НЕ СОВСЕМ ПОХОЖА. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ ЕЩЁ 5 ТУРОВ ВСЕ ВПЕРЕДИ
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    minaev23
    1442350537
    Повезло, могли и больше пропустить.
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    ARAX
    1442350902
    Если честно...Немцы ничего не показали против уставших коней... Еще все впереди !!!!
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    Mary Jane
    1442352190
    Если честно, матч не смотрела. Гол в ворота ЦСКА увидела здесь на сайте. А вообще как сыграли? Стоило ли смотреть матч?
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    KosSidFCZP
    1442358631
    Заметьте,обычно кони везде суются.а тут молчок!)))
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    Beim
    1442361495
    А что тут нужно говорить? Такого от ЦСКА никто не ожидал... Я хоть и не болельщик ЦСКА но привык видеть как армейцы в матчах лч даже с самыми именитых клубами играют подготовлено знают слабые места соперников и что с ними делать. А в этом матче армейцы ни могли создать ничего, потенциально опасные атаки были проведены на ворота Германцев, но заканчивается они все браком. Ну и в защите конечно так нельзя, вольфсбург выглядит на столько лёгким как будто проводил тренировочное матч они создавали столько сколько хотели хорошо им часто не везло с завершением. Вобщем-то ни как не ожидал от ЦСКА такой беззубой игры...
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    Fc_Baikal
    1442363657
    Уроды ногожопые. 90 минут игры зря смотрел. Ну что ж. Ждём в кубке к нам в гости. Так же 1:0 выкинем вас из турнира. График вам попроще сделаем.
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    slavutiq70
    1442368795
    Всё ожидаемо,,,,другого и не жду от наших клубов в ЛЧ
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    Каратель
    1442384940
    увы,но всё ожидаемо...и счёт и рекорд конифея..
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    ologreds
    1694997166
    numo442487
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